Bye-bye Babybauch! Die letzten Schwangerschaftswochen liefen für Jessica Alba (36) rund – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes! Ihr wachsender Bauchbewohner versperrte ihr schon bald die Sicht auf ihre Füße, sodass die werdende Mami ihre letzten Tage in anderen Umständen in schicken Schlappen verbringen musste. Jetzt kann sie aber wieder in ihre guten, alten High Heels schlüpfen, denn: Ihr Baby-Boy ist da!

Wie die 36-Jährige jetzt auf Instagram verkündete, konnten sie und ihr Schatz Cash Warren (38) pünktlich an Silvester einen gesunden Sohnemann in die Arme schließen. "Das beste Geschenk, um das neue Jahr einzuläuten! Cash und ich fühlen uns so gesegnet. Haven und Honor sind jetzt schon vernarrt in ihren kleinen Bruder", freut sich die frischgebackene Mami in ihrem Posting. Auch den Namen verriet die Schauspielerin: Der Kleine hört auf den Namen Hayes Alba Warren.