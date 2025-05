Nach Cash-Trennung: Jessica Alba turtelt mit fremden Mann

Jessica Alba (44) wurde am vergangenen Sonntag in London in trauter Zweisamkeit mit einem unbekannten Mann gesehen. Die Schauspielerin, die sich im Februar von ihrem Ehemann Cash Warren (46) getrennt hatte, genoss die sonnigen Stunden im Regent's Park in London. Augenzeugen beschrieben die Szene als sehr vertraut: "Sie schienen sich sehr nahe zu sein. Sie hielten Händchen, umarmten sich und saßen in einem gemieteten Liegestuhl, wo sie sich küssten", verriet ein Beobachter gegenüber The Sun. Ein Video, das das Medium veröffentlichte, zeigt, wie Jessica ihren Begleiter immer wieder an sich zieht.

Bereits vor zwei Monaten wurden Gerüchte um eine neue Romanze laut, als die Schauspielerin nach der Vanity-Fair-Oscarparty mit dem Stand-up-Comedian Alex Edelman gesehen wurde. Damals trug sie seinen Smoking über den Schultern, was die Gerüchteküche befeuerte. Doch ein Insider dementierte die Verbindung kürzlich und erklärte, dass Jessica und Alex lediglich Bekannte seien. Zu ihrem aktuellen Begleiter äußerte sich die dreifache Mutter bislang nicht offiziell, es bleibt also spannend, ob es sich um eine neue Liebe handelt oder um einen engen Freund.

Nach 16 Jahren Ehe mit Cash scheint Jessica bemüht, ein familiäres und harmonisches Umfeld für ihre drei Kinder zu bewahren. Trotz der Trennung verbrachten die beiden Ex-Partner das diesjährige Osterfest gemeinsam, begleitet von ihren Kindern Honor, Haven und Hayes. Zu einem niedlichen Familienfoto, das sie auf Instagram veröffentlichte, schrieb die "Honey"-Darstellerin: "Ostersonntag im Kreis der Familie".

Getty Images Jessica Alba, März 2025

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Cash Warren mit ihren Kindern, April 2025

