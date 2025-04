Jessica Alba genießt ihr Single-Leben im Urlaub mit Freunden

Jessica Alba (43) zeigt sich strahlend und selbstbewusst in neuen Urlaubsfotos, die sie auf Instagram mit ihren Fans geteilt hat. Die Bilder stammen aus einer Traumreise, die die Schauspielerin mit Freunden und Familie unternahm. Neben den tollen Schnappschüssen ließ die Gründerin von The Honest Company auch tiefe Einblicke in ihre Gefühlswelt zu: Vier Monate nach der Trennung von Cash Warren (46) erklärte sie, sich nun "auf mentaler und spiritueller Ebene im Zustand des Friedens" zu befinden. Unter anderem schrieb sie: "Das Leben lehrt dich Demut. Mit der Zeit beginnst du, die kleinen Dinge zu schätzen." Jessica hatte die Scheidung im Februar eingereicht und betonte, dass ihre gemeinsamen Kinder weiterhin höchste Priorität haben.

Seit dem offiziellen Ende ihrer 16-jährigen Ehe hat Jessica mehrmals betont, wie wichtig ihr persönliches Wachstum und die Balance im Leben sind. Nachdem sie ihre Trennung über Instagram angekündigt hatte, drückte sie sowohl Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit mit Cash als auch den Wunsch nach einem neuen Lebensabschnitt aus. Dass sie diesen Neustart mit Nachdruck verfolgt, zeigen nicht nur ihre inspirierenden Posts, sondern auch ihr Wunsch, ihren Mädchennamen wieder anzunehmen. Trotz des Endes ihrer Ehe wünscht sich Jessica ein respektvolles Miteinander mit Cash, besonders im Hinblick auf die gemeinsamen Kinder Honor, Haven und Hayes, die sie gemeinsam großziehen.

Jessica war Anfang des Jahres nach Mexiko gereist, um sich mit ihren kulturellen Wurzeln zu verbinden und Heilung nach der Trennung zu suchen. Diese Erfahrung scheint sie mit neuem Lebensmut erfüllt zu haben. Die nun veröffentlichten Bilder aus einer weiteren Reise und ihre nachdenklichen Worte zeigen, wie intensiv sie an sich arbeitet, um Zufriedenheit und innere Stärke zu finden. Fans der Schauspielerin, die seit ihren Rollen in "Fantastic Four" und "Sin City" zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods zählt, schätzen nicht nur ihre Offenheit und ihre inspirierende Energie, sondern auch ihren Fokus auf Themen wie Selbstfürsorge und Familie.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba posiert mit Freundinnen am Strand

Instagram / jessicaalba Jessica Alba in Mexiko-Stadt, März 2025

