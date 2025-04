Jessica Alba sucht auf Reise nach Mexiko-Stadt nach Heilung

Jessica Alba (43) hat sich nach dem Beginn ihrer Scheidung von Cash Warren (46) auf eine besondere Reise begeben, wie die Daily Mail berichtet. Auf Instagram teilte die Schauspielerin mit ihren Fans Eindrücke aus Mexiko-Stadt, wo sie gemeinsam mit Freunden, darunter die Schauspielerin Angelique Cabral und der Fotograf Carlos Eric Lopez, die Kultur und Geschichte des Landes erkundete. In den sozialen Medien beschrieb sie die Reise als heilsam und nannte Mexiko-Stadt ihr "neues Zuhause fern von zu Hause". Besondere Momente erlebte Jessica unter anderem in Teotihuacán, einer alten mesoamerikanischen Stadt, und während gemeinsamer Meditationen mit ihren Reisepartnern vor den berühmten Pyramiden.

Neben den kulturellen Erlebnissen gönnte sich die "Fantastic Four"-Darstellerin auch Zeit für Entspannung und Selbstfürsorge. In einem Spa setzte sie auf Rotlichttherapie und Sauna, während sie über ihre innere Transformation sprach. Ihre Reiseunternehmungen beschrieb sie als Teil ihres Heilungsprozesses nach der Trennung von Cash, mit dem sie 16 Jahre lang verheiratet war. Jessica, die sich seit ihrer Trennung vor Verehrern kaum retten kann, hatte Anfang des Jahres auf Instagram über ihre persönliche und partnerschaftliche Weiterentwicklung geschrieben und betont, dass sie und Cash weiterhin liebevoll und respektvoll miteinander umgehen würden, vor allem im Interesse ihrer drei Kinder.

Jessica, deren Vorfahren väterlicherseits aus Mexiko stammen, sieht ihre Reise auch als eine Möglichkeit, sich mit ihren Wurzeln zu verbinden. In den letzten Jahren sprach sie wiederholt darüber, wie wichtig ihr persönliches Wachstum ist und dass sie ihre Kinder, Honor (16), Haven (13) und Hayes (7), mit diesen Werten erziehen möchte. Die Schauspielerin und Unternehmerin nutzt ihre Plattformen nicht nur für Einsichten in ihr Leben, sondern auch, um inspirierende Botschaften zu teilen. "Du bist die Frau, für die deine Vorfahren gebetet haben", zitierte sie in einem ihrer Posts über diese Reise, die für sie offenbar nicht nur kulturell, sondern auch emotional von großer Bedeutung war.

