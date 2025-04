Trotz Scheidung: Jessica Alba und Cash Warren feiern Ostern

Jessica Alba (43) reichte vor wenigen Monaten ihre Scheidung von Ehemann Cash Warren (46) ein. Das Ende ihrer Ehe bedeutet aber nicht, dass die Schauspielerin nicht gut mit ihrem einstigen Partner auskommt. Auf Instagram teilt sie jetzt einen Einblick in das diesjährige Osterfest mit ihren Kindern Honor (16), Haven (13) und Hayes (7) – bei dem der Filmproduzent ebenfalls anwesend war. "Ostersonntag im Kreis der Familie", schreibt die "Fantastic Four"-Bekanntheit zu einer Reihe an Schnappschüssen. Während einige Fotos ihre Kids beim Ostereiersuchen zeigen, posiert die Familie auf einer weiteren Aufnahme zusammen und strahlt glücklich in die Kamera.

Das Liebes-Aus des Paares wurde im Februar offiziell, nachdem Jessica bereits einen Monat zuvor bestätigt hatte, dass sie und der 46-Jährige fortan getrennte Wege gehen. Auf ihrem Social-Media-Account veröffentlichte sie ein emotionales Statement, in dem sie deutlich machte, dass zwischen den dreifachen Eltern kein böses Blut fließt. "Ich befinde mich seit Jahren auf einer Reise der Selbstverwirklichung und Transformation – sowohl als Einzelperson als auch in der Partnerschaft mit Cash", erklärte der "Honey"-Star und fügte hinzu: "Ich bin stolz darauf, wie wir in den vergangenen 20 Jahren in unserer Ehe gewachsen sind, und es ist nun an der Zeit, dass wir ein neues Kapitel des Wachstums und der Entwicklung als Individuen aufschlagen."

Jessica und Cash waren insgesamt 16 Jahre verheiratet, bevor die 43-Jährige am 7. Februar vor einem Gericht in Los Angeles die Scheidungsdokumente einreichte. Als Grund für die Trennung gab sie "unüberbrückbare Differenzen" an – und nannte den 27. Dezember 2024 als offizielles Trennungsdatum. Die Dokumente, die People vorlagen, bewiesen ebenfalls, dass der US-Amerikaner und seine ehemalige Frau im Guten auseinandergegangen waren und für ihre Kids weiterhin an einem Strang ziehen: Die "Sin City"-Darstellerin beantragte gemeinsames körperliches und rechtliches Sorgerecht für ihren Nachwuchs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Cash Warren und Jessica Alba mit ihren Kids, April 2021

Anzeige Anzeige