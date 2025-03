Jessica Alba feiert Single-Leben mit Workout-Selfies

Jessica Alba (43) hat sich mit einem schweißtreibenden Workout auf Instagram zurückgemeldet und dabei ihre Fans mit einigen Schnappschüssen motiviert. In einem sportlichen Look aus schwarzem Top und passender Leggings zeigte sich die Schauspielerin auf ihrer Fitnessmatte – frisch nach einem intensiven Training. Begleitet wurden die Bilder von einer persönlichen Botschaft: "Du strahlst anders, wenn dein Selbstbewusstsein aus dem Glauben an dich selbst statt aus der Bestätigung durch andere kommt." Die "Honey"-Darstellerin scheint nach ihrer kürzlichen Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Cash Warren (46), mit dem sie 16 Jahre verheiratet war, mehr denn je auf Selbstfürsorge zu setzen.

Nach ihrer offiziellen Scheidung, die sie im Februar eingereicht hatte, schlägt Jessica nun ein neues Kapitel auf. OK!-Insidern zufolge ist die dreifache Mutter wieder bereit, mehr Spaß in ihr Leben zu lassen, und Freunde ermutigen sie, sich ins Dating-Leben zu stürzen. Eine Quelle berichtet zudem, dass bereits einige Männer Interesse an ihr bekundet haben. Es heißt, Jessica plane künftig, sowohl bei Events als auch im Alltag empfänglicher für neue Kontakte zu sein. "Sie wird offen dafür sein, jemanden auf ihrem Niveau der Bekanntheit zu daten, um eine bessere Balance in der Beziehung zu haben", verriet ein Nahestehender.

Jessica, die sowohl als Schauspielerin als auch als Unternehmerin bekannt ist, hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie wichtig ihr mentale und körperliche Stärke sind. Neben ihrer erfolgreichen Filmkarriere gründete sie 2011 The Honest Company, ein Unternehmen für nachhaltige und umweltfreundliche Produkte. Privat wurde sie oft als Familienmensch beschrieben, doch mit ihrem aktuellen Fitness- und Selbsterneuerungsfokus zeigt sie sich in einer neuen, selbstbewussteren Phase ihres Lebens. Fans sind gespannt, welchen Weg die "Into the Blue"-Darstellerin als Nächstes einschlagen wird.

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren im November 2017 in Kalifornien

Getty Images Jessica Alba auf einer Filmpremiere in Miami

