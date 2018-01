Der Countdown läuft! Am 19. Januar geht das Dschungelcamp in eine neue Runde. Neben den fiesen Ekel-Prüfungen erwarten die Zuschauer auch wieder zwölf redselige Promis. Ehe der Buschfunk erste Lästerattacken verlauten lässt, ziehen die Moderatoren Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (39) über die Camp-Nervensägen aus den vergangenen Jahren her.