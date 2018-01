Ex-GNTM-Beauty Anna Maria Damm (21) und ihr Freund Julian Gutjahr (21) werden zum ersten Mal Eltern – zwar ungeplant, aber überglücklich! Nach der großen Überraschung für alle Fans geben die YouTuber jetzt ein Baby-Update auf Anna Marias Social-Media-Kanal: "Wir haben es relativ spät gemerkt. Ich hatte gar keine Symptome, würde ich sagen. Außer, dass meine Brust gespannt hat, oder so wehgetan. Das habe ich euch auch gesagt in den Vlogs, da wusste ich noch nicht, dass ich schwanger bin."