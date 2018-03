Keine leichte Zeit für Victoria Beckham (43)! Im August zog ihr ältester Sohn Brooklyn (18) für sein Fotografie-Studium nach New York. Die restliche Familie Beckham lebt in London. Damit trennt jetzt ein ganzer Ozean Victoria von ihrem Sohn. In einem Interview mit dem YouTube-Channel Pixiewoo erklärte die Modedesignerin jetzt, wie schwer das für sie ist: "Ich weine immer noch. Ich vermisse ihn so sehr."



