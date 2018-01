Was für ein süßer Streitschlichter! Jahrelang herrschte zwischen Pietro Lombardi (25) und seiner Family absolute Funkstille, seit seiner DSDS-Teilnahme 2011 sei das Verhältnis zerrüttet gewesen. Mittlerweile hat der Lombardi-Twist sich glücklicherweise aber auch schon wieder gelegt – und das liegt an niemand Geringerem als am kleinen Alessio (2)!