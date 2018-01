Via Instagram teilte die blonde Beauty mit ihren Fans einen süßen Schnappschuss der standesamtlichen Hochzeit am 22. November 2017. Ihre rührenden Worte an Cimo gehen wirklich unter die Haut: "Seit 730 Tagen zeigst du mir an jedem einzelnen Tag deine Liebe, deine Fürsorge, dein Einfühlungsvermögen, deine Wärme. Selten habe ich Menschen getroffen, die so selbstlos handeln wie du", schwärmte der Ex-Soapie. Auch in unruhigen Zeiten fange Cimo sie auf und Lara müsse nicht immer stark sein, heißt es in dem öffentlichen Liebesbrief. Erst mit ihrem Herzblatt fühle sie sich vollständig.