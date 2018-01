Wie die Juroren gegenüber ProSieben bekannt gaben, wird die neue Ausgabe von GNTM mal wieder spannend. "Michael und ich haben unsere Teams sehr genau ausgewählt. Wir zeigen Heidi eine geballte Ladung starker Persönlichkeiten mit dem Zeug zum Topmodel", erklärte Thomas. Es wird also, wie in den vergangenen zwei Jahren, ein aufregendes Juroren-Battle geben. Auf die Mädels warte ab Februar wieder ein besonderes i-Tüpfelchen: Neben dem obligatorischen Gewinn des Modelvertrags mit der Agentur ONEeinsfab dürfen sich die Kandidatinnen auch auf eine Siegprämie von 100.000 Euro freuen und einen neuen Opel Adam aus der "Germany's next Topmodel"-Edition.