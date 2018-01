Wie ProSieben in einer Pressemeldung verrät, startet die Erfolgsshow am 8. Februar. Dieses Mal stellen Thomas und Michael der Chef-Jurorin 50 Kandidatinnen in der Karibik vor: "Wir überraschen unsere Topmodel-Anwärterinnen jedes Jahr mit etwas Besonderem", meint Heidi. Auch Michael ist schon ganz aufgeregt: "In Kombination mit der paradiesischen Kulisse wird unser Show-Auftakt dieses Jahr einzigartig", verspricht der Modedesigner.