"Ich schreibe mir jedes Jahr meine Vorsätze auf und gucke dann am 31., was ich davon alles erreicht habe und was nicht", erklärte die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2016 im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Kim schreibt sich nicht nur alles auf, mehr noch. "Alles was von der alten Liste noch nicht geklappt hat, werde ich in ein bis zwei Monaten mal anschauen und gucken, was hängen geblieben ist", verriet sie weiter und fügte noch hinzu: "Da bin ich wirklich so ein kleiner Freak."