Kim Hnizdo (21) äußert sich zur Kilo-Kritik! In den vergangenen Monaten mussten sich die Germany's next Topmodel-Mädchen Céline Bethmann (19) und Stefanie Giesinger (21) immer wieder anhören, dass sie zu wenig Pfunde auf den Hüften haben. Diese Vorwürfe kennt auch Kim nur allzu gut. Im Promiflash-Interview stellte die blonde Schönheit jetzt klar: Sie fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper. Und das hat für die GNTM-Siegerin von 2016 auch einen Grund. "Du siehst eben auch gerade in diesem Business oft die Negativbeispiele und das schreckt einen genug ab, um irgendwann bei einer bestimmten 'Dünnungsstufe' einfach mal auch sagen: 'Jetzt ist mal gut'", erklärte die blonde Schönheit.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de