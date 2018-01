Ist sie wieder in festen Händen? Um Angelina Heger (25) ist es in den vergangenen Monaten sehr ruhig geworden. Auch in Sachen Liebe gab es bei der Ex-Bachelor-Kandidatin zuletzt keine Neuigkeiten. Seit ihrer Trennung vom ehemaligen Rosenkavalier Leonard Freier (32) schien die Blondine Single zu sein – das ließ sie jedenfalls alle glauben.