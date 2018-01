Auf Instagram postete Danielle ein Bild von dem Arm ihres jüngsten Sprosses – geschmückt mit einem funkelnden Armband. "Ronnies Diamant-Armreif in Form eines Schraubenschlüssels, von seiner Großmutter und seinem Großvater. Ich wette, er kann es kaum erwarten, die Autos und Motorräder mit seinem Opa und seinen Onkeln zu reparieren", betitelte die Mama von vier Söhnen den Schnappschuss. Hierfür bekam das Model jedoch heftigen Gegenwind: Das Geschenk sei viel zu gefährlich für ein kleines Baby! "Oh, mein Gott! Damit sticht er sich das Auge aus!", "Täuschen sich meine Augen? Ist das nicht aus Metall und spitz?" oder "Wenn ich wohlhabender wäre, würde ich dann meinem Kind Diamanten schenken? Wohl eher nicht! Aber jeder, wie er mag!", lauteten die skeptischen Kommentare unter dem Posting.

Andere User hingegen verteidigten Danielle. Mit Reaktionen wie "Baby-Armreife gibt es schon ewig und sie gehören zur Tradition in den meisten Familien!" oder "Mein Sohn hat dieses Armband auch. Hör nicht auf die negativen Kommentare", machten die Bewunderer des Schmuckstücks deutlich, was sie von der heftigen Kritik halten. Süß oder zu gefährlich – was denkt ihr über das Xmas-Geschenk? Stimmt in der Umfrage ab!