Nächster Beautyeingriff bei Kim Kardashian (37)? Die TV-Schönheit hat sich in den letzten Jahren optisch stark verändert. Dabei soll nicht nur der Makeup-Artist, sondern auch der Beauty-Doc geholfen haben. Die Injektionen in ihren Hintern soll Kim jetzt aber bereuen. Der Keeping up with the Kardashians-Star soll sich laut eines Insiders den Po verkleinern lassen wollen. Radar Online berichtete, dass die Quelle folgenden Grund dafür angegeben hatte: "Sich die Klamotten nach Maß anfertigen zu lassen, um hineinzupassen, wird einfach immer nerviger."