Es war ihr allererster öffentlicher Auftritt seit der Baby-Bombe. In der The Ellen Show sprach Khloe zum ersten Mal über ihre Rolle als angehende Mama. Als die Blondine über merkwürdige Essgewohnheiten philosophierte, konnte sich Gastgeberin Ellen DeGeneres (59) eine Anspielung auf aktuelle Kardashian-Gerüchte nicht verkneifen: "Hat Kylie bereits Gelüste?" Anstatt darauf einzugehen, stellte sich die Schwangere ahnungslos und beschränkte sich auf ein Grinsen als Antwort.

Diese Rechnung ging allerdings nicht ganz auf wie geplant – Interviewtalent Ellen sah mehr und ließ nicht locker: "Sie muss schwanger sein, es gibt zu viel Geheimnistuerei darum. Sie dir deine Augen an. Kylie ist schwanger. Da ist etwas in deinen Augen. Ich würde sofort darum wetten, dass sie schwanger ist. (...) Sie ist schwanger oder warum sonst war sie nicht auf der Weihnachtskarte?" Guter Einwand, schließlich fehlte die 20-Jährige als Einzige auf dem Bild, auf dem ihre Mutter und ihre vier Geschwister samt Kind und Kegel für die Kamera posierten. Und auch als fotoscheu ist das Küken der Familie doch eher nicht bekannt.

Während sich Ellen ihrer Sache immer sicherer zu sein schien, blieb Khloe gelassen und konterte: "Wieso lädst du nicht Kylie in deine Show ein?" Das dürfte so schnell allerdings nicht gelingen, denn wenn es um die jüngsten Schwangerschaftsgerüchte ging, hüllte die junge Jenner-Beauty sich stets in Schweigen. Außerdem zog sie sich in den letzten Monaten völlig aus der Öffentlichkeit zurück – absolut untypisch für sie! Ob die 59-Jährige mit ihrer Vermutung richtig lag, wird sich wohl erst in ungewisser Zukunft klären...