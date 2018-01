In einem figurbetonten weißen Kleid war die heranwachsende Babykugel gut zu erkennen, als der Reality-Star das Studio der The Ellen DeGeneres Show betrat. Von kaschierender Umstandsmode hält Khloe so gar nichts, wie sie Gastgeberin Ellen DeGeneres (59) sofort verriet. Nicht nur über Fashion-Themen sprach die 33-Jährige ganz offen, sie erzählte auch, wie sie die vergangenen Monate erlebt hat – zu Beginn ihrer Schwangerschaft hatte sie mit Beschwerden zu kämpfen: "Der Anfang, das erste Trimester, ist am schlimmsten und niemand weiß, dass du schwanger bist. Sobald die Leute wissen, dass du schwanger bist, hast du für alles eine Entschuldigung."