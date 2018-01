Eigentlich wollten die zwei heiraten, doch dann das: Pünktlich zum Jahreswechsel bestätigte Sylvie Meis (39) die Trennung von ihrem Verlobten Charbel Aouad – und damit das Ende einer ganz besonderen Lovestory! Im April war der Geschäftsmann noch vor der Holländerin auf die Knie gefallen. Vor drei Monaten hatten die beiden ihren symbolischen Bund allerdings still und heimlich wieder gelöst. Damit scheint nun alles aus zu sein – aber tatsächlich für immer?

Im Interview mit Gala gab die Ex-Let's Dance-Moderatorin jetzt offen zu: "Charbel und ich sind alt genug, um zu wissen, dass unsere Beziehung keine Zukunft hat. Es gibt keinen Weg zurück." Für Sylvie habe das auch etwas mit ihren eigenen Wesenszügen zu tun: Sie wolle nämlich keinesfalls in der Vergangenheit leben, wie sie verriet. "Ich bin eine Person, die generell nicht zurückblickt. Wenn ich eine Entscheidung fälle, dann mit all ihren Konsequenzen", erklärte das Model.