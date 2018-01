Döner macht schöner – so lautet bald das Motto von Lukas Podolski (32)! Der frühere Nationalspieler eröffnete in der Vergangenheit bereits mehrere Läden in den unterschiedlichsten Bereichen: Dem Vollblut-Kölner gehört bereits ein Brauhaus, ein Modegeschäft und eine Eisdiele. Das ist aber noch nicht genug für den 32-Jährigen: Der gebürtige Pole will nun auch eine Dönerbude aufmachen!