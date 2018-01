Sie könnte dem neuen Jahr nicht freudiger entgegenblicken! Tennisspielerin Angelique Kerber hatte es 2017 nicht gerade leicht: Im Mai musste sie das Turnier in Madrid aufgrund einer Verletzung frühzeitig abbrechen. Bei den US Open in New York im August scheiterte sie bereits in der ersten Runde. Jetzt spricht das deutsche Tennis-Ass über die Höhen und Tiefen der vergangenen Monate!