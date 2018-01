Es ging um alles! Mit einem besonderen Throwback-Pic , das freie Sicht auf die lange Narbe an ihrem Bauch gewährte, überraschte Natascha Ochsenknecht (53) gerade erst ihre Follower. Viel erschreckender als die körperliche Erinnerung an die mehrfachen Darm-OPs selbst sind aber die Hintergründe, wie es zu diesen kam: Natascha bangte um ihr Leben – und schuld daran war die Anti-Baby-Pille!

In einem früheren Bild-Interview verriet die Dreifach-Mama den Grund für die riskanten Eigriffe. Aufgrund einer Gefäßverengung habe sie sich bis zu zwölf Mal am Tag übergeben müssen: "Alle dachten, ich sei magersüchtig. Ein Hormon aus der Anti-Baby-Pille hat sich in einem Hauptgefäß des Darms abgelagert." Auch heute noch kämpfe die Designerin mit den Spätfolgen: "Wenn man eine Narbe öfter auf und zu macht, entstehen Verwachsungen. Die beeinträchtigen mich erheblich. Wenn Klamotten zu eng sind, kann es sein, dass ich nach einiger Zeit in Ohnmacht falle." Sie müsse außerdem strikt darauf achten, keine schweren Dinge zu heben und zu tragen.