Auf Instagram teilt die dreifache Mutter jetzt ein seltenes Throwback-Pic. Darauf zu sehen ist Nataschas Bauch, der von einer langen Narbe gezeichnet ist. Verletzlich wirkt an dem Post der Designerin aber so gar nichts. Im Gegenteil: Die Worte, die sie zu dem Pic teilt, strotzen nur so vor Kraft. "Da mich immer viele fragen, warum ich so positiv und stark bin. Hier die Antwort: Das hier ist die Narbe nach meiner ersten von drei Bauchoperationen. Wer wie ich, schon zweimal um sein Leben gekämpft hat, verabscheut Oberflächlichkeit im Leben."