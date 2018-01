Dieser Hit wäre ihm fast entgangen! 2017 ist wohl das Mega-Erfolgsjahr für Sänger Ed Sheeran (26). Mit Songs wie "Perfect", "Castle On The Hill" und "Shape of You" stürmte er in den vergangenen zwölf Monaten die Charts. Dabei wäre ihm der Erfolg eines Liedes fast entgangen: "Shape of You" wollte Ed eigentlich gar nicht selber singen!