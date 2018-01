Das sind doch freudige Nachrichten für alle Grey's Anatomy -Fans! Der Hauptcharakter Meredith Grey, gespielt von Ellen Pompeo (48), musste schon manche Liebestragödie miterleben: Nachdem sie ihren Seelenverwandten und Ehemann Derek Shepherd ( Patrick Dempsey , 51) nach einem schrecklichen Autounfall verlor, hatte sie Schwierigkeiten sich wieder neu zu verlieben. Doch nun scheint es ein Licht am Ende des Tunnels in Merediths Liebesleben zu geben!

Der beliebte Seriencharakter wollte sich lange Zeit nicht über den Verlust ihres Mannes hinwegtrösten. So ließ sie sich auch nur schwer und für nicht all zu lange Zeit auf ihren Kollegen Nathan Riggs (Martin Henderson, 43) ein. Doch diese Liebschaft hielt auch nicht lang an. Nun gab aber die Drehbuchautorin der Erfolgsserie, Krista Vernoff, gegenüber Entertainment Weekly bekannt, dass es doch noch Hoffnungen für die blonde Beauty gebe: "Ich denke, dass Romantik und Liebe immer möglich sind, besonders nachdem wir die Liebe unseres Lebens verloren haben." Also ein Statement für einen neuen Partner im Leben der Ärztin?