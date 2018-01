Gerade erst begrüßten die Turteltauben das neue Jahr mit einem sonnenreichen Pärchenurlaub in Dubai. Neben einer Safari und gemütlichen Sightseeingtouren stand für das Paar dabei vor allem eines auf dem Programm: jede Menge Zweisamkeit. Wie sehr sie die Zeit mit Mario genossen hat, zeigt Ann-Kathrin jetzt in ihrer Instagram-Story. "I miss you", schreibt sie zu einem Pic von sich und ihrem Liebsten, das sie vor der romantischen Kulisse schöner, alter Gebäude zeigt.