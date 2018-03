Nach zahlreichen Spekulationen gaben Ann-Kathrin Brömmel (28) und Mario Götze (25) im Juni bekannt: Sie werden heiraten! Ein genaues Datum steht zwar noch nicht fest, was ihren persönlichen Traum in Weiß angeht, hat die Braut in spe aber schon genaue Vorstellungen: Sie weiß, was sie will – oder eben auch nicht, wie sie Promiflash beim Place To Be Influencer Award verrät: "Prinzessinenkleider sind nicht so meins. Ich denke es wird etwas Schlichteres, Enganliegendes."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de