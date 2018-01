Auch die größten "Pitch Perfect"-Stars haben einmal klein angefangen! Etwa fünf Jahre ist es her, dass der erste Teil der Musical-Reihe die Kinos im Sturm eroberte – vor wenigen Wochen ging der Spaß bereits in die dritte Runde. Jetzt teilte Rebel Wilson (37) im Netz ein Video, das sie und ihre Co-Stars bei der ersten Probe für den Debüt-Streifen zeigt. "Das wirbelt so viele Erinnerungen auf! Schaut mal, wie weit wir seit diesem Clip gekommen sind. Auch wenn wir hier nicht mit vollem Einsatz proben, weil das nur ein Lernvideo zum Üben ist", schrieb die Australierin auf Instagram.