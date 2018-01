Wer ist denn da nah am Wasser gebaut? Poptitan Dieter Bohlen (63) ist in der Regel für seine fiesen Sprüche und harten Absagen in der DSDS-Jury bekannt. Nicht selten bringt der einstige "Modern Talking"-Star seine Kandidaten zum Weinen – umso überraschender ist jetzt der Gefühlsausbruch des Mallorca-Fans: In der heutigen Folge rollen bei Dieter doch glatt die Tränen!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mousse T., Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Dieter Bohlen

Er ist scheinbar doch nicht der harte Kerl, den er gerne darstellt: In der zweiten Episode der diesjährigen Staffel bekommt Dieter sogar feuchte Augen. Der mutmaßliche Grund dafür: Kandidatin Mandy aus Köln, die vor der neuen Jury den Hit "Liebe kann so weh tun" von Marianne Rosenberg (62) singt – und den Chefjuror damit berührt. Auf die hämischen Fragen hin seiner Kollegen offenbart der 63-Jährige seine Gefühle: "Das hat mich sehr an die frühere Zeit erinnert, ich hatte ein Zimmer für 90 Mark und Gemeinschaftsklo. Das war schon echt hart!", erklärt der Blondschopf. Die Kölnerin wecke in ihm glatt Vatergefühle, erzählte er später.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mandy Mettbach, Kandidatin bei DSDS

Die Emotionsexplosion des Jury-Chefs kam der 17-Jährigen zugute: Mit ihrer engelsgleichen Stimme trällerte sich Mandy in die Herzen der Juroren – und in den Recall. Dieter hatte trotzdem nur einen Wunsch an die junge Teilnehmerin: Sie soll die abgebrochene Schullaufbahn fortsetzen. "Wenn du das machst, schenke ich dir ein tolles Keyboard!", versprach er Mandy.

Getty Images / Mathis Wienand Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2016

