Er kriegt einfach nicht genug vom Papa-Sein! Seit der Geburt seines Söhnchens Alessio (2) zählt für Pietro Lombardi (25) nichts mehr, als dem kleinen Charmeur ein gutes Vorbild zu sein. Der Sänger geht sogar so sehr in seiner Vaterrolle auf, dass er schon jetzt an eine kinderreiche Zukunft denkt: Wenn es nach Pietro geht, soll sein Sprössling keinesfalls ein Einzelkind bleiben.