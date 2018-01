Sie wollen ihm endlich Ruhe verschaffen! Am ersten Weihnachtsfeiertag 2016 starb George Michael (✝53) an einem Herzversagen. Nach seiner Beisetzung vergangenen Frühling blieb den Angehörigen nicht lange Zeit, privat zu trauern. Heerscharen an Fans pilgerten zu Michaels Grab und belagerten es, um ihrer Ikone ganz nah zu sein. Die Familie ergriff daraufhin einen drastischen Schritt.

Joseph Marzullo/WENN George Michaels Grab in London

Wie DailyStar berichtete, haben die Angehörigen eine Sicherheitsfirma beauftragt, um das Grab rund um die Uhr bewachen zu lassen. Seit der genaue Ort der Ruhestätte des Wham!-Sängers im Internet geleakt wurde, belagerten Fans aus aller Welt den Highgate Friedhof in London, um an ihr Idol zu denken. Die 24 Stunden-Überwachung ist für die Familie die einzige Möglichkeit, in Ruhe um ihren Liebsten trauern zu können. Bisher ziert auch noch kein Grabstein die Stelle, wo George neben seiner Mutter seine letzte Ruhe gefunden hat. Es wird vermutet, die Familie gebe der Erde über dem frischen Grab noch Zeit, sich zu setzen. Vielleicht wollte sie aber auch so den genauen Beisetzungsort geheim halten. Lediglich ein kleines Schild mit der Aufschrift: "Lieber Cousin, wunderschöne Erinnerungen an glückliche Zeiten, die wir zusammen verlebten, werden für immer gehütet!", erinnert derzeit an den Musiker.

Erst an Weihnachten, zum ersten Todestag des "Faith"-Interpreten, versammelten sich seine Liebsten an seinem Grab, um ihm gemeinsam so nah wie möglich zu sein. Auch seine Fans müssen nicht vollständig auf eine Pilgerstätte der Musiklegende verzichten. Immerhin werden bis heute auch an Michaels Haus in Oxfordshire Blumen, Poster und Souvenirs niedergelegt.

