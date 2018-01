Eine Reise in die Vergangenheit: Selena Gomez (25) hat ihr Elternhaus besucht, in dem sie von Geburt an bis zum 13. Lebensjahr gewohnt hat! Wenn sie in der Nähe ist, begibt sich die Sängerin immer auf diesen emotionalen Trip. Denn Selena wuchs keinesfalls in der glamourösen Welt auf, in der sie heute lebt!