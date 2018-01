Was für ein prominenter Fanboy! Mit ihrer Rolle als Khaleesi in Game of Thrones erlangte Emilia Clarke (31) weltweite Berühmtheit. Als weißhaarige Königin der Dothraki bringt die Britin vor allem die Herren der Schöpfung um den Verstand. Zu den Bewunderern der 31-Jährigen zählt auch Megastar Brad Pitt (54) – und der wollte jetzt 120.000 Dollar für ein Date mit Emilia hinblättern!