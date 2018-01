In diesem Moment wusste Jon Snow wohl wieder gar nichts! Für seine Rolle als langhaariger Schönling in Game of Thrones erlangte Kit Harington (31) große Berühmtheit. Besonders die Damen der Schöpfung verlieren sich immer wieder in den Hundeaugen des braven Briten. Umso überraschender sind die jetzigen Neuigkeiten über den 31-Jährigen: Kit sorgte in einer Kneipe total betrunken für Streit – und wurde von den Türstehern aus dem Laden geworfen!

Was für ein Absturz: Wie ein dem Online-Portal TMZ vorliegendes Paparazzi-Video jetzt zeigt, trank Kit am Freitagabend in New York ordentlich einen über den Durst. Unkontrolliert taumelte der Schauspieler am Billardtisch herum und brachte mit seinen betrunkenen Handlungen die Anwesenden in Rage. Nachdem Kit auf Bitten der Türsteher den Laden verlassen hatte, kam er wieder zurück – wurde jedoch anschließend wieder aus dem Laden getragen.