Sam Smith (25) ist einer der ganz Großen im Musikbusiness, füllt Stadien und stürmt die Charts mit Hits wie "Stay With Me" oder "Too Good At Goodbyes". Auch privat läuft es bei dem Musiker eigentlich richtig rund. Erst neulich gab er seine Liebesbeziehung mit dem Tote Mädchen lügen nicht -Hottie Brandon Flynn (24) bekannt. Jetzt spricht der Megastar jedoch ganz offen darüber, dass er lange Zeit unter Selbstzweifeln litt: Seine Figur und sein äußeres Erscheinungsbild machten dem Briten zu schaffen.

"Als ich meine ersten Musikvideos drehte, war ich nicht zufrieden damit, wie ich aussah. Also versuchte ich die Bewegungen der Kamera zu kontrollieren", erzählte der Sänger in einem Interview mit dem V Magazine. "Ich war ein bisschen besessen. Ich schaute ständig in den Spiegel, kniff mich in meine Taille und wog mich jeden Tag. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich meine Dehnungsstreifen und meinen Körper liebe."