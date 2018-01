Müssen die Fans bald auf eine Schwester verzichten? Mit ihrer Schwangerschaft erfüllt sich für Khloe Kardashian (33) gerade ein großer Wunsch. Mit dem Baby kommen so langsam aber auch die zusätzlichen Pfunde zurück. Diese Tatsache sorgt bei dem Reality-Star jetzt für besonders schmerzhafte Erinnerungen: Wegen ihres früheren Gewichts wurde sie ausgerechnet von ihrer eigenen Familie gemobbt – und soll genau deswegen jetzt bei Keeping Up with the Kardashians hinschmeißen!

Erst vor Kurzem hatte das Model in einer Folge der Serie "Revenge Body" zugegeben, von ihrer eigenen Familie verbal angegriffen worden zu sein. Der Grund: Khloes üppigen Kurven! Nicht nur ihre Mutter Kris (62), auch ihre Schwestern hätten ihr auf fiese Weise nahegelegt, abzuspecken – und das nur, um der familieneigenen Marke nicht zu schaden! Für die 33-Jährige ein erniedrigender Tiefschlag, der jetzt folgenschwere Konsequenzen haben könnte. Laut Radar Online soll Khloe nach der Geburt ihres Kindes den Vertrag bei "Keeping up with the Kardashians" nicht mehr verlängern. "Sie hat es satt, immer wieder mit ihren Schwestern und ihrer Mutter in Streit zu geraten", will ein Insider wissen.

Angeblich soll die Liebste von NBA-Spieler Tristan Thompson (26) aktuell nicht einmal regelmäßig mit allen übrigen Familienmitgliedern in Kontakt stehen. Neben den Unstimmigkeiten mit Kim (37) und Co. soll Khloe aber auch noch einen anderen Grund für das Show-Aus haben. Sie liebe das Leben mit Tristan in Cleveland so sehr, dass sie sich nicht vorstellen könne, zurück nach L.A. zu ziehen.

