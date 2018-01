Was für eine Verwirrung! Erst vor wenigen Stunden flimmerte Jessica Paszka (27) bei Promi Shopping Queen über die TV-Bildschirme. Neben dem hektischen Einkaufsbummel zum Thema "Karos", plauderte die einstige Bachelorette emotional über das Liebes-Aus mit David Friedrich (28) – und sorgte für ein großes Debakel: Denn der Drummer behauptet jetzt, während der Dreharbeiten des beliebten Formats noch mit der 27-Jährigen zusammen gewesen zu sein!

Hat sie etwa schon während der Show ihre Trennung verkündet – ohne, dass David davon wusste? Auf die Frage nach ihrem Liebesleben antwortet Jessi ihrer Konkurrentin Marlene Lufen, sie sei single. Das stimmt so jedoch nicht – zumindest laut David. In seiner Instagram-Story postet der Eskimo Callboy-Schlagzeuger einen kurzen Clip der Sendung und erzählt: "Da waren wir noch in einer Beziehung!" Mit dem Hashtag #Karma und mehreren zweifelnd schauenden Emojis verleiht er seiner Verwirrung weiteren Ausdruck.