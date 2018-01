Hier die Preisträger der Golden Globes 2018 im Überblick:

Bestes Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Beste Komödie/Musical: "Lady Bird"

Bester Schauspieler in einem Filmdrama: Gary Oldman ("Darkest Hour")

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama: Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Beste Schauspieler in einer Komödie/Musical: James Franco ("The Disaster Artist)

Beste Schauspielerin in einer Komödie/ Musical: Saoirse Ronan ("Lady Bird")

Bester Nebendarsteller: Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Beste Nebendarstellerin: Allison Janney ("I, Tonya")

Beste Regie: Guillermo Del Toro ("The Shape of Water")

Bestes Drehbuch: Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Beste Filmmusik: Alexandre Desplat ("The Shape of Water")

Bester Filmsong: "This Is Me" ("The Greatest Showman")

Bester Animationsfilm: "Coco"

Bester nicht englischsprachiger Film: "Aus dem Nichts"

Beste Serie-Drama: "The Handmaid’s Tale" (Hulu)

Bester TV-Darsteller-Drama: Sterling K. Brown ("This Is Us")

Beste TV-Darstellerin-Drama: Elisabeth Moss ("The Handmaid’s Tale")

Beste Serie-Komödie/Musical: "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

Bester TV-Schauspieler-Komödie/Musical: Aziz Ansari ("Master of None")

Beste TV-Schauspielerin-Komödie/Musical: Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Beste Miniserie: "Big Little Lies" (HBO)

Bester Schauspieler Miniserie: Ewan McGregor ("Fargo")

Beste Schauspielerin Miniserie: Nicole Kidman ("Big Little Lies")

Bester Nebendarsteller Miniserie: Alexander Skarsgård ("Big Little Lies")

Beste Nebendarstellerin Miniserie: Laura Dern ("Big Little Lies")