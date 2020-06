Verkörpert Diane Kruger (43) bald eine Hollywood-Ikone? Ihre Wandelbarkeit hat die Schauspielerin bereits in zahlreichen Filmen, wie beispielsweise Quentin Tarantinos (57) "Inglourious Basterds" oder in Fatih Akins (46) "Aus dem Nichts", unter Beweis gestellt. Letzterer wurde 2018 sogar als bester fremdsprachiger Film mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Die Zusammenarbeit des Film-Duos hat sich offenbar bewährt: Für Fatihs nächstes Projekt soll Diane jetzt Marlene Dietrich (✝90) spielen!

Die Dreharbeiten sollen ab Juli 2021 stattfinden. Der "Gegen die Wand"-Regisseur soll für den Streifen Hamburg als Drehort eingeplant haben. Dabei soll nicht nur ein Film über die Leinwandlegende, sondern eine ganze Serie geplant sein. Zumindest optisch scheint Diane für die Rolle wohl die richtige Wahl zu sein – die blonde Mähne und die zarten Gesichtszüge der "Troja"-Darstellerin erinnern bereits an die deutsch-amerikanische Schauspielerin, die 1992 verstarb.

Die Auswahl des Drehortes stößt jedoch in Hamburg auf massive Kritik. Laut Zeit soll ein ehemaliges Paketzentrum in Altona für die Serie umgebaut werden. In diesem befänden sich jedoch mehrere Studios von Fotografen und anderen kleinen Künstlern, die für das Vorhaben verdrängt werden sollen. Sollte Fatih den Drehort bewilligt bekommen, drohe ihnen der Rausschmiss aus den Räumlichkeiten.

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Diane Kruger und Fatih Akin bei den Golden Globe Awards im Januar, 2018

Anzeige

Getty Images Diane Kruger und Fatih Akin bei der Golden Globe Verleihung im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Fatih Akin und Diane Kruger im Jahr 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de