Das Kriegsbeil ist noch immer nicht begraben! Angelina Jolie (42) und Jennifer Aniston (48) meiden einander größtenteils, nachdem Brad Pitt (54) 2005 seine Ehefrau Jennifer für seine spätere Gemahlin Angelina verließ. Manchmal kommen die beiden Hollywood-Größen aber einfach nicht drum herum: Bei den 75. Golden Globe Awards am Wochenende sollten die Rivalinnen beide über den roten Teppich laufen – das tat im Endeffekt aber nur eine!

Fans hatten sehnlichst auf den Sensationsmoment gewartet: Angie und Jen sollten das erste Mal nach drei Jahren zur selben Zeit am selben Ort sein. Auf dem Red Carpet zeigte sich Angelina im mega-schicken schwarzen Dress und zählte zu den bestgekleideten Stars des Abends. Der Friends-Star hingegen übersprang den Gang durch die Reporter-Menge – vermutlich nicht nur wegen der neuen Ex-Frau von Brad. Sie wollte sich wohl auch auf ihren Bühnenauftritt vorbereiten. Zusammen mit Carol Burnett verlieh sie später den Preis für die beste Schauspielerin in einer Drama-Serie, den "The Handmaid's Tale"-Darstellerin Elisabeth Moss erhielt.