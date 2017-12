Royaler Segen! Im Mai ist es endlich so weit: Meghan Markle (36) wird ihren Prinz Harry (33) heiraten und dadurch ein Mitglied der königlichen Familie werden. Ob die schöne Schauspielerin auch in der Rolle der adligen Ehefrau glänzen wird, muss sich erst noch zeigen. Eine Person konnte die gebürtige Amerikanerin aber offensichtlich schon von sich überzeugen: Die Queen (91) ehrte Meghan nun in ihrer Weihnachtsrede!

Wie in jedem Jahr hielt die Monarchin am ersten Weihnachtsfeiertag eine Fernsehansprache an ihr Volk. Dieses Mal zeigte sich die 91-Jährige ungewöhnlich offen und sprach auch von der Verlobten ihres Enkels. "Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr neue Mitglieder in unserer Familie willkommen zu heißen", hieß es. Damit spielte die Queen – neben Prinz Williams (35) und Herzogin Kates (35) Nachwuchs – wohl auch auf die schöne Brünette an. Immerhin stand im Hintergrund sogar ein gerahmtes Verlobungsfoto der beiden Verliebten. Auch das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die mehrfache Urgroßmutter das neueste Familienmitglied ins Herz geschlossen hat.