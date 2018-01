Sexy, sexy, sexy! Amber Heard (31) ist momentan offiziell solo unterwegs. Ihre Blitzverlobung mit Milliardär Elon Musk (46) wurde gelöst, aber die beiden treffen sich noch. Trotzdem will die Schauspielerin jetzt wohl Männer aufreißen, denn bei der The Art Of Elysium HEAVEN Gala in Los Angeles erschien sie jetzt in einem Kleid, dass der Fantasie nur wenig überließ. Riesiges Dekolleté, Beinschlitz und großer Rückenausschnitt sind nur der Anfang, denn ihr Dress war komplett transparent – auf einen Slip hat die Blondine gleich komplett verzichtet.