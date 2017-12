Die zwei machen es aber auch spannend! Nach ihrer Trennung im Sommer gingen Amber Heard (31) und Elon Musk (46) für einige Zeit getrennte Wege. Auch heiße Flirts mit anderen potenziellen Partnern wurden ihnen nachgesagt. Doch in den letzten Wochen sah man die Ex-Turteltauben wieder öfter gemeinsam unterwegs – angeblich nur als Freunde. Dabei gönnte sich das ehemalige Paar kürzlich ein romantisches Frühstück und jetzt einen gemütlichen Lunch mit inniger Verabschiedung!

Ein Insider bestritt eine Beziehung des Milliardärs und der Schauspielerin. Doch die neuesten Bilder der vermeintlichen Singles sprechen eine andere Sprache. Wie das Newsportal TMZ berichtete, trafen sich die Beauty und ihr Ex für ein Mittagessen in ihrem Lieblingsrestaurant. Dort genossen die Ex von Johnny Depp (54) und der Unternehmer Speisen aus Ambers Heimatstadt Austin. Zum Abschied gab es dann nicht nur eine innige Umarmung, sondern sogar einen richtigen Kuss. Auf den Heimweg machten sie sich allerdings getrennt.