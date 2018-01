Kein schöner Start ins neue Jahr. Lucy Hale (28), die nach Pretty Little Liars an ihrer neuen Serie "Life Sentence" arbeitet, erlebte am Wochenende einen Schock: Es wurde in ihr Haus eingebrochen, wobei ein Schaden von mindestens 15.000 US-Dollar entstand.

Wie TMZ berichtet, erfolgte die Tat bereits am Freitag. Die Polizei habe bestätigt, dass ein Einbrecher am frühen Morgen in Lucys Anwesen in San Fernando Valley einstieg. Der Täter habe ein Fenster eingeschlagen, um in das Haus der Schauspielerin zu gelangen: Gestohlen wurden Schmuck und Handtaschen. Der entstandene finanzielle Schaden könnte sich am Ende als noch größer herausstellen, denn die Inventur und die Ermittlung seien noch nicht abgeschlossen. Lucy war zu dem Zeitpunkt des Einbruchs glücklicherweise nicht zu Hause.