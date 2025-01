Lucy Hale hat seit drei Jahren keinen Alkohol getrunken

Lucy Hale (35) hatte bereits in jungen Jahren eine ungesunde Beziehung zu Alkohol. Aus diesem Grund entschied sie sich 2022, nüchtern zu werden. In einem emotionalen Post auf Instagram blickte die Pretty Little Liars-Darstellerin nun auf die vergangenen drei Jahre zurück. "Ich habe Momente erlebt, die man nur als reine Wunder und Magie bezeichnen kann. Ich bin jeden Tag zutiefst dankbar – für die Menschen, die mir den Weg gewiesen haben, für eine Macht, die größer ist als ich selbst und mich bedingungslos liebt, und für meine eigene Beharrlichkeit, nicht aufzugeben", offenbarte die Schauspielerin ihren Fans.

Auf dieser Reise, die Lucy zurück zu sich selbst brachte, konnte sie sich auf die Unterstützung ihrer Freunde verlassen. In den Kommentaren unter ihrem Post schwärmte beispielsweise ihre Serienkollegin Janel Parrish (36): "Du bist einfach unglaublich." Auch die Hollywoodstars Rachel Bilson (43) und Lana Condor (27) sind stolz auf Lucys Errungenschaft und widmen ihr rührende Worte. "Ich bin so stolz auf dich", schrieb außerdem Demi Lovato (32), die selbst eine bewegte Alkohol- und Drogenvergangenheit hat.

Lucy machte bereits in jungen Jahren erste Erfahrungen mit Alkohol. Zu Gast im Podcast "Call Her Daddy" gab sie Ende 2023 zu, bereits als Zwölfjährige zu viel getrunken zu haben. "Ich hatte einen Blackout […]. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, ich habe mich übergeben, mir wurde sehr schlecht", berichtete die heute 35-Jährige. In ihren 20ern hat sie sogar eine Entzugsklinik aufgesucht, allerdings habe das nicht geholfen. Erst knapp zehn Jahre später gelang es Lucy, das Trinken aufzugeben.

Getty Images Janel Parrish und Lucy Hale, "Pretty Little Liars"-Stars

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin