Lucy Hale feiert "Pretty Little Liars"-Reunion an Silvester

Lucy Hale (35) hat den Jahreswechsel gemeinsam mit ihrem ehemaligen Pretty Little Liars-Kollegen Tyler Blackburn (38) gefeiert. Die Schauspielerin teilte auf Instagram Fotos von einem Strandurlaub, bei dem neben Tyler auch ihre Freunde, die Fotografin Claire Collins Leahy und der Schauspieler Kurt Collins, dabei waren. "Ich bin so dankbar für ein Jahr voller Wachstum, Freundschaft und Perspektive", schrieb Lucy zu den Bildern. Die Gruppe genoss den letzten Tag des Jahres auf einem Boot, sprang ins Wasser und schien die gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu feiern. Später postete die 35-Jährige auch Fotos ihres Abendlooks, bei dem sie ein schwarzes Cocktailkleid trug, während Tyler sich in einem eleganten cremefarbenen Outfit präsentierte.

Schon während des Tages hatte die Clique viel Spaß. In einem Clip, den Lucy teilte, sieht man sie und Tyler Hand in Hand auf einem Trampolin an Bord der Jacht hüpfen. Die Reunion der beiden Serienkollegen wird von den Fans gefeiert. Sowohl Lucy als auch Tyler waren von 2010 bis 2017 gemeinsam in der erfolgreichen Serie "Pretty Little Liars" zu sehen. Lucy spielte darin die Rolle von Aria Montgomery, während Tyler den gutherzigen Hacker Caleb Rivers verkörperte. Die beiden waren nicht nur in der Serie Teil eines beliebten Paares, sondern haben über die Jahre auch abseits der Kamera ihre Freundschaft gepflegt.

Für Lucy war es in letzter Zeit nicht die erste Begegnung mit ehemaligen "Pretty Little Liars"-Kollegen. Bereits im Oktober traf sie bei Veranstaltungen auf Ashley Benson (35) und Sasha Pieterse (28). In einem Interview mit dem Magazin People verriet sie, wie groß ihre Freude über diese unerwartete Reunion war: "Ich habe Sasha zuerst gesehen und dann Ashley. Es war toll, sie beide zu umarmen." Lucy betonte, wie besonders es für sie sei, ihre alten Kollegen immer mal wiederzutreffen, vor allem, da sie sich immer bemerkenswert nahe und vertraut fühlen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lucyhale Lucy Hale und Tyler Blackburn in einer Instagram-Story

Anzeige Anzeige

Instagram / lucyhale Lucy Hale und Sasha Pieterse, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige