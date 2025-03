Überraschend: Lucy Hale und Harry Jowsey sind wohl ein Paar

Lucy Hale (35) und Harry Jowsey (27) sorgen für frischen Gesprächsstoff in Hollywood: Die Schauspielerin, bekannt aus Pretty Little Liars, und der Reality-TV-Star aus Too Hot To Handle sollen ein Paar sein. Eine Quelle bestätigte gegenüber dem Magazin People, dass die beiden offiziell zusammen sind. Ihre Beziehung sei zwar "supercasual", aber auch "nicht brandneu", will ein Insider wissen. Wie lange genau die Schauspielerin und der Realitystar sich bereits daten, bleibt unklar. Denn noch haben sich Lucy und Harry selbst nicht zu ihrer Beziehung geäußert. Fans spekulieren jedoch schon fleißig über die neue Romanze und mögliche gemeinsame Auftritte des Paares.

Harry blickt auf eine turbulente Liebesgeschichte zurück. In der Netflix-Show "Perfect Match" war er mit seiner Co-Star Jessica Vestal liiert, allerdings nicht ohne Dramen. Er sorgte für Schlagzeilen, als er hinter ihrem Rücken Co-Star Melinda Melrose küsste und darüber log. Nach den Dreharbeiten versuchten Harry und Jessica, ihre Beziehung wiederzubeleben, scheiterten jedoch, als seine Teilnahme an der US-TV-Show Dancing with the Stars für Spannungen sorgte.

Lucy hingegen hatte in der Vergangenheit mehrere prominente Partner, darunter den US-amerikanischen Schauspieler Skeet Ulrich (55) und den Reality-TV-Star Colton Underwood (33). Die "Pretty Little Liars"-Hauptdarstellerin betonte in der Vergangenheit, dass sie nichts von halbherzigen Beziehungen halte. In einem Interview mit People erklärte die Hollywood-Bekanntheit Anfang 2023, dass sie daran glaube, jemanden zu finden, der "geistig, emotional, spirituell und körperlich" perfekt zu ihr passe. Solange das bei einem potenziellen Partner nicht der Fall ist, wolle sie lieber "alleine sterben, bevor sie sich mit jemandem zufriedengibt, der nicht passt."

Anzeige Anzeige

Instagram / ryleearnold1 Harry Jowsey und Rylee Arnold bei "Dancing with the Stars"

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

Anzeige Anzeige