Lucy Hale und Harry Jowsey verbindet ihre Alkohol-Abstinenz

Lucy Hale (35) und Harry Jowsey (27) sorgen derzeit für Schlagzeilen, denn zwischen der Schauspielerin und dem Reality-TV-Star scheint sich etwas Besonderes anzubahnen. Eine Quelle verriet People, dass die beiden sich daten. Die Verbindung der beiden ist "lässig", jedoch auch "nicht brandneu". Gemeinsam hätten sie unter anderem über ihre Reise zu einem nüchternen Leben zueinander gefunden. Lucy, bekannt aus der Serie Pretty Little Liars, soll Harry in seiner Entscheidung, auf Alkohol zu verzichten, sehr unterstützen. Beide haben ihre eigene Erfahrung mit dem Thema öffentlich geteilt.

Harry erklärte bereits 2022 gegenüber Newsweek: "Ich möchte meine Ziele neu ausrichten und mich auf den Mann konzentrieren, der ich in fünf Jahren sein möchte." Auch Lucy gewährte ihren Fans tiefe Einblicke in ihre persönliche Entwicklung. In einem emotionalen Instagram-Post im Jahr 2023 sprach sie darüber, wie lange ihr Weg zur Nüchternheit gedauert hat und wie herausfordernd diese Reise war. Im Podcast "The Diary of a CEO" betonte sie: "Es war die beängstigendste Entscheidung meines Lebens, aber auch das größte Geschenk, das ich mir selbst machen konnte." Harte Arbeit, Rückfälle und Selbsterkenntnis prägten diesen Prozess für die Schauspielerin.

Aus ihrem Privatleben ist bekannt, dass Lucy in der Vergangenheit prominente Partner wie den Schauspieler Skeet Ulrich und den Reality-TV-Star Colton Underwood datete. Harry hingegen sorgte während seiner Zeit in der Netflix-Show "Perfect Match" mit Beziehungsdramen für Gesprächsstoff, darunter eine kurze und turbulente Liaison mit Co-Star Jessica Vestal. Beide scheinen nun in ihrer neuen Verbindung aus gemeinsamen Erfahrungen zu schöpfen. Lucys Ansichten zu Beziehungen sind dabei klar: Sie strebt eine tiefe, ganzheitliche Verbindung an, wie sie selbst in Interviews betonte. Harry wiederum scheint sich nach seiner bunten Reality-TV-Vergangenheit ebenfalls auf eine ruhigere Linie zu konzentrieren.

Getty Images Lucy Hale, 2024

Instagram / harryjowsey Reality-TV-Star Harry Jowsey

